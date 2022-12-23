Tekirdağ'da polisin asayiş uygulamalarında 28 ruhsatsız silah ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polisin asayiş uygulamalarında 28 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, il ve ilçelerde suçun önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Kontroller kapsamında bazı araçlar ile şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız olan 25 tabanca ve 3 tüfek, 245 mermi, 95 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 780 uyuşturucu hap ve 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Uygulamalarda 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



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