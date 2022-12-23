Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Okan A. idaresindeki 59 AAK 480 plakalı hafif ticari araç, Çayla köyü yakınlarında, Melisa K'nin kullandığı 34 EET 457 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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