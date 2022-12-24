Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler şüphelilerin adreslerinde ve bazı araçlarda yaptığı aramalarda 23 kilogram metamfetamin, 2 bin 697 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 92 mermi ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 61 bin 185 lira ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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