Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu ve SGK Müdürü Fatma Derya Alan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre ve yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Hacıoğlu, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları", spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" başlıklı karesine oy verdi.

Uslu da haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca", spor kategorisinde de Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" fotoğrafına oy verdi.

Alan ise haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası", çevre-yaşam kategorisinde ise tercihini Ömer Yasin Ergin'in "Renkli kişilik Aziz Amca" fotoğraflarından yana kullandı.

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