Tekirdağ'a 17 doktor kadrosu tahsis edildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel Tekirdağ'a 17 doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 108. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Tekirdağ için 5'i pratisyen 12'si uzman olmak üzere 17 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirtti.

Doktor atamalarının 27 Aralık'ta yapılacağını aktaran Yel, "İlimize atanacak 17 doktor ile ilgili bize desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu atamaların ilimize ve ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.









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