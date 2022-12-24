Süleymanpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyim desteği

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu İlkokulu'nda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere, belediyenin gönül elçileri ekiplerince mont ve botları teslim edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her zaman çocukların yanında olduklarını ifade etti.

Yüksel, çocukların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Dün olduğu gibi bugün de geleceğimiz olan sevgili çocuklarımızın yanındayız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan kışlık giyim yardımlarımızı ilkokullarımıza teslim etmeye başladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, soğuk kış aylarında dar gelirli ailelerimizin çocukları ile öksüz ve yetim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını var gücümüzle karşılamaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."





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