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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Yaşayan Çınarları Topluluğu, Ergene Belediyesi Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Topluluk üyeleri ev ve müzeyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ergene halkının yanı sıra bölge halkının da Atatürk Evi'ni yoğun ziyaret ettiğini belirten Yüksel, "Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin birebir aynısıdır. Açıldığı günden bu yana vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ergene Belediyesi Atatürk Evi'mizi komşu ilçemiz Çorlu Belediyesi'nin Yaşayan Çınarları ziyaret etti. Bu güzel ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

- Çorlu meydanı ışıklandırıldı

Çorlu Belediyesi Cumhuriyet ve Atatürk meydanlarını ışıklandırdı ve süsledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, Çorlu'da vatandaşların yeni yılın coşkusunu yaşayabilmeleri amacıyla belediye binası, meydanlar ve caddelerin ışık ve yılbaşı figürleriyle süslendiğini söyledi.

Tunçcan, şunları kaydetti:



"Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan ışıklandırma ve yılbaşı figürlerinin yanı sıra belediye hizmet binamızın dış cephesinde de gerçekleştirdiğimiz çalışma, vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. Çorlu Belediyesi olarak halkımızın yeni yılını şimdiden kutluyor, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz."













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