Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden kan bağışı kampanyasına destek

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi işbirliğince üniversite öğrencilerine yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde kurulan stantta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi gönüllüleri de üniversite öğrencilerine Kızılay'ın çalışmaları ile kan bağışının fiziksel ve ruhsal faydaları hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de kan bağışında bulunarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yüksel, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini, kan bağışının hayat kurtardığını ifade etti.





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