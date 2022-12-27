Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel proje ve yatırımları inceledi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, inşaatı süren proje ve yatırımları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkili personelden bilgi aldı.

Yüksel, Paşa Tarım Vadisi içerisinde, Seracılıkta Kadın Eli Projesi kapsamında hayata geçirilen seralardaki üretimleri değerlendirdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle inşaatına başlanan Yeni Küçük Sanayi Sitesi projesindeki çalışmaları da inceleyen Yüksel, 500 işletmenin yer alacağı yeni sanayi sitesinde süren çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Yüksel, ardından Süleymanpaşa Millet Bahçesi, kapalı pazar yerleri, Süleymanpaşa Belediyesi Deprem Arama Kurtarma ve K-9 Köpek Eğitim Parkı projesinin çalışmalarını inceledi.





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