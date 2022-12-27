Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda polis ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.



Aramalarda 65 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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