Tekirdağ'da 420 litre kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 420 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki satışlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.



Aramalarda 420 litre kaçak şarap ele geçirildi.





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