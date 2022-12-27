Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre ve yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Furtına, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor", çevre ve yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğraflarına oy verdi.

Şen, "haber" kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", çevre ve yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

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