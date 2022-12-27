Tekirdağ'da "Bütün yönleriyle Namık Kemal" paneli düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Türk edebiyatının "Vatan şairi" Namık Kemal'in doğumunun 182'nci yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Kültür Salonu'nda düzenlenen "Bütün yönleriyle Namık Kemal" paneline konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Doç. Dr. Ali Kurt ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Koçak katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Namık Kemal'in insanların çalışkan, üretken, gayretli olmasını isteyen ve başarısızlığa tahammülü olmayan bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Namık Kemal tarzındaki yazarların milletin titreyeceği kavramları eserlerinde toplayıp ölümsüzleştirdiğini belirten Samsakçı, 48 yıllık ömründe Namık Kemal'in yıllarını dolu dolu geçirdiğini dile getirdi.

Namık Kemal'in etrafını harekete geçiren biri olduğunu aktaran Samsakçı, "Yeni vatan düşüncesiyle, yeni hürriyet düşüncesiyle yeni fikirlerle etrafını dinamitlemeye çalışan, kişisel zaaflara da çok da müsaadesi olmayan biraz sert bir karaktere sahipti. Daima insanların daha iyi olmasını, daha çalışkan olmasını, üretken olmasını ve gayretli olmasını ister. Bu konularda zaaf gösterenlere de en ufak bir hoşgörüde bulunmazdı." diye konuştu.

Panelde Doç. Dr. Ali Kurt ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Koçak da Namık Kemal'in eserleri, hayatı ve farklı yönleri hakkında bilgi verdi.

Paneli, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile öğrenciler izledi.





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