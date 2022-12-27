Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki satışının önlenmesine yönelik Şarköy, Ergene, Saray ve Hayrabolu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 420 litre kaçak şarap, 47 şişe kaçak rakı ve 43 gram bonzai ele geçirildi.



Bu suç unsurlarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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