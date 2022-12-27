Kredi kartından cep telefonu sipariş edildiğini gelen mesajdan fark eden kişi şikayetçi oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kredi kartı hesabından cep telefonu siparişi verildiğini, kendisine gelen kısa mesajla fark ettiğini ileri süren kişi dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

İddiaya göre, N.D'ye 58 bin lira tutarındaki cep telefonu siparişinin işleme alındığına yönelik kısa mesaj geldi.

Kendisinin böyle bir siparişi olmadığını belirten N.D, hesabının bağlı bulunduğu bankayı arayıp işlemi iptal ettirdi.

Ancak müşteri hizmetleri temsilcisinden mobil bankacılık aracılığıyla hesabından 3 bin 200 lira harcandığını öğrenen N.D, Şehit Sebahattin Ergin Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

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