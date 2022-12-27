Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Tekirdağ'da düzenlenen programda anıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Şenler, Ersoy'un hayatı hakkında bilgi verdi.

Ardından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterildi.

Programda, il genelinde okullarda düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Vali Aziz Yıldırım tarafından ödül verildi.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri programın ardından, Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Programa, Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.













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