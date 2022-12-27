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TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi Belediyesi Trakya, Rumeli ve Balkan Tanıtım Günleri Fuarı'na katıldı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaraereğlisi Belediyesi'nin, İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda gerçekleşen ve 4 gün süren fuara katıldığını söyledi.

Fuarda, Marmaraereğlisi Belediyesinin vizyonları arasında yer alan kültür, sanat, turizm, tarım ve kentleşme alanlarında hayata geçirdiği projeler ile Marmaraereğlisi’nin tarihi, kültürel yapısı ve doğasının tanıtıldığını ifade eden Başkan Ata, burada ayrıca vatandaşlara hediye ve tanıtım kitapçıkları da dağıttıklarını belirtti.

Ata, fuara katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

- Beren Bebek Çocuk Oyun Evinde çocuklar hem eğitim alıyor hem eğleniyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyeye ait Beren Bebek Çocuk Oyun Evinde çocukların eğitim alırken çeşitli etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların Türkiye'nin geleceğini olduğunu belirterek eğitimin önemine değindi.

Çocuk evinde, çocukların günlük eğitim programlarının yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle de eğlenceli dakikalar geçirdiklerini anlatan Yüksel, "Farklı yaş gruplarındaki çocuklar Türkçe, matematik, fen, İngilizce eğitimlerinin aynında doğa ve sanat eğitimi de alıyor. Onlar bizim geleceğimiz. Onların akıllı, bilim yolunda, kültürü sanatı hayatına katmış, milli değerlerine bağlı nesiller olmalarını sağlayacağız. Evinin ekonomisine katkı sağlayan çalışan annelerimizin güvenerek evlatlarını bırakabilecekleri Beren Bebek Çocuk Oyun Evimiz çocuklarımızın gülüşleriyle şenleniyor" ifadelerini kullandı.

- Saray ilçesinde iş yerlerinde denetim yapıldı

Saray ilçesinde iş yerlerinin kapalı ortamlarda sigara yasağına uyup uyulmadığı kontrol edildi.

Saray Kaymakamı Adem Ünal, İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Rabia Gül, tütün denetçisi Özge Bekdemir ve polis ekipleri, ilçe genelinde bazı iş yerlerinde kapalı mekanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasağına ilişkin denetimlerde bulundu.

Kaymakam Ünal ve beraberindekiler iş yerlerinin "Dumansız Hava Sahası" planına uygunluğunu kontrol etti.

Ayrıca işyeri sahiplerine mevzuat hakkında bilgi verildi.

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