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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesinin bu yıl 1234 çöp konteyneri ve 336 çöp kovası ürettiği bildirildi.



Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, yaptığı açıklamada, belediye birimlerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarla tasarrufu ön planda tuttuklarını söyledi.

Bu yıl bin 234 çöp konteyneri ve 336 çöp kovası ürettiklerini belirten Çetin, "Kentimizde büyük önem verdiğimiz geri dönüşüm konusunda ekiplerimiz 9 ayda bin 720 ton ambalaj atığı, bin 557 ton cam atık, 52 ton bitkisel atık yağ, 3 bin 619 kilogram elektronik atık, 2 bin 627 kilogram atık pil, parklara, yol kenarlarına, sokaklara atılan bin 480 kilogram ömrünü tamamlamış atık lastik, kalemmatikler aracılığı ile 250 bin pet şişe topladı." dedi.



- Ergene'de yeni park yapımına başlandı



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, kente değer katan parkları halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ahimehmet Mahallesi'nde yeni park yapım çalışmalarına başlandığını ifade eden Yüksel, kısa sürede parkın tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Yüksel, Ergene Belediyesi olarak sosyal alanların gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "İlçemizde ailelerimizin ve onların değerli çocuklarının keyifli zaman geçirmelerini sağlamak adına her mahallemize birbirinden farklı çocuk oyun parkları ve sosyal donatı alanları inşa ettik." dedi.

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