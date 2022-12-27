Tekirdağ'da dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde telefonda dolandırıldığını iddia eden şüpheli şikayetçi oldu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giden F.M. kendisini telefonla arayan kişinin, yatırım şirketi yetkilisi olduğunu söylediğini aktardı.

Bu kişinin kendisinden 150 dolar yatırmasını istediğini, bir süre sonra parasının 50 bin dolara yükseldiğini ve bu parayı çekebilmek için 5 bin dolar daha yatırmasını istediklerini belirten F.M. dolandırıldığını anladığında zararının 170 bin liraya yükseldiğini ifade etti.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.