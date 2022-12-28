Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş ve Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre ve yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Üzgün, haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", sporda ise Evrim Aydın'ın "Arjantin yola devam ediyor" fotoğraflarına oy verdi.



Karataş da tercihini haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", sporda da Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğraflarından yana kullandı.



Kalkan'ın tercihi de haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca", sporda ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafları oldu.











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