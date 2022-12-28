Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek çevre-yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğrafına oy veren Şahin, çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafa oy verdi.









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