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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezinde "kum tepsisi terapisi" uygulanmaya başlandı.



Ergene Belediyesi Aile Danışmanı Emine Yüksel, yaptığı açıklamada, aile birliğini oluşturan bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyecek bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini söyledi.

Aile Danışmanlığı Merkezi'nde "kum tepsisi terapisi" uygulamasının da verilmeye başlanıldığını ifade eden Yüksel, kum terapisinin özellikle çocuklarla çalışırken kullanılan bir teknik olduğunu kaydetti.

Yüksel, 2 yaşından büyük tüm bireylerle çalışırken bunun kullanılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Kum terapisi, bireye kendi sosyal gerçekliğini ve iç dünyasını yansıtabileceği ve onarabileceği bir kumdan dünya yaratma olanağı verir. Araştırmalar, kum oyunu terapisinin çocuklardaki duygusal ve ilişkisel zorlukların çözümü ve travmaların tedavisinde olumlu sonuçlar yarattığını gösterir. Kum terapisinin başlıca özellikleri, kum oyununun sembolik bir dili vardır, kumla oynarken çocuk önce dağıtır ve dağılır, kum terapisi çocuğa kendi başına olduğunda da bir şeyleri nasıl yapılandırabileceği konusunda deneyim kazandırır. Kum terapisi kendisine has özellikleriyle temel konuların çalışılmasını sağlar."

- Ergene Belediyesi ev sahipliğindeki turnuva sona erdi

Ergene Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Ergene Kaymakamlığı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Firmalar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Belediyenin ev sahipliği yaptığı ve Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan turnuva sona erdi.

Turnuvada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kasar Dual Tekstil, CCC Gıda Ülker, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ergene Belediyesi, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Deri OSB ve İlçe Jandarma Komutanlığı voleybol takımları yer aldı.

A ve B grupları olmak üzere iki gruba ayılan turnuvada şampiyon İlçe Sağlık Müdürlüğü Voleybol takımını 3-1 yenen Kasar Dual Tekstil Firması Voleybol takımı oldu.

Turnuva sonunda şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı verirken, turnuvada ikinci olan İlçe Sağlık Müdürlüğü Voleybol takımına da kupa ve madalyalarını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i temsilen Belediye Başkan Vekili Ali Cengiz Yürük takdim etti.

Turnuvada üçüncü İlçe Jandarma Komutanlığı Voleybol Takımı, dördüncü ise İlçe Tapu Müdürlüğü Voleybol takımı oldu.

Turnuvanın en disiplinli ve en centilmen takımları ise Ergene Belediyesi Voleybol Takımı ile Dersi OSB Voleybol takımları seçildi.













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