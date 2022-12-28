Çorlu'da 672 uyuşturucu hap ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada 672 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.C.K ve M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

















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