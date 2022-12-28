Tekirdağ'da üniversitelilerin çizdiği haritalar sergilendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinin çizdiği haritalardan oluşan "Mekanın Görsel Dili 2022 Haritalar" sergisi açıldı.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesinin fuayesinde açılan sergide, 100 öğrenci tarafından geleneksel yöntem ve CBS tekniğiyle çizilen 80 harita beğeniye sunuldu.

Coğrafya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin, AA muhabirine, serginin öğrenciler tarafından çizilen çeşitli tematik haritalardan oluştuğunu söyledi.

Serginin temelinin 2021 yılına dayandığını belirten Özşahin, "Sergide, farklı coğrafyalara ait haritalar bir arada bulunuyor. Öğrencilerimiz yoğun emek ve zaman sarf ederek bu haritaları oluşturdu. Geleneksel ve modern dediğimiz haritalar var. CBS teknolojisi ile haritalama çok gelişti. Bunu kullanarak, haritalarımızı düzenledik, sunuma hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Sergide 4 kategorinin bulunduğunu anlatan Özşahin, "Sergimiz, Tekirdağ çevresindeki coğrafi özellikleri ve doğal afetleri konu alıyor. Kurak ve yarı kurak bölgeler, çöl topografı olarak isimlendirdiğimiz bölgelere ait yerler, Türklerin ana yurdu olan ve bugünkü Doğu Türkistan'ı kapsayan alanlara ait haritalar yaptık. Türkiye'ye ait ilginç örneklerin bulunduğu haritalar, Trakya'nın belirli lokasyonlarına ait akarsu özelliklerini ön plana çıkaran haritalarımız da var. "dedi.

Coğrafya Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Şeyma Kayalı ise bir haritanın çiziminde ortalama 4 gün çalıştıklarını ve Türkiye'de olmayan 2022'ye güncellenmiş haritalar yaptıklarını kaydetti.

3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Atalay da haritayı hazırlarken en çok akarsu çiziminde ve boyamasında zorlandıklarını vurguladı.

Sergi, 30 Aralık'a kadar gezilebilecek.





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