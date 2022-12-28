Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, projelerini anlattı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede yaptıkları ve yapacakları projeleri tanıttı.

Yüksel, basın mensuplarına, belediyenin devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Basın mensuplarıyla Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezi, Paşa Spor Vadisi, Arama Kurtarma ve K-9 Eğitim Merkezi, Paşa Tarım Vadisi'ni gezen Yüksel, projelerinin Trakya'ya değer katacak yatırımlar olduğunu belirtti.

Paşa Tarım Vadisi ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Yüksel, bu projenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere vakit geçirebilecekleri ve ekonomik anlamda gelir elde edebilecekleri sera alanları kazandırdıklarını aktaran Yüksel, "Burada 40 seramız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve öncelikle şehit ailelerimiz için müracaat açtık. Kurslarını tamamlayan aileler serada kışlık bitkilerini dikebiliyor. Bu alanda ekonomik anlamda beklentisi olan aileler için çalışma yaptık. Projemizde başarılı olursak 500 dönüme kadar sera alanımızı çıkarmak istiyoruz." dedi.

İlçede önemli projelere imza atmak için çalıştıklarını aktaran Yüksel, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek ve vatandaşların yaşam konforunu arttırmak hedefiyle çalıştıklarını aktardı.













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