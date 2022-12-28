Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Y.G'nin kullandığı 59 AFJ 110 plakalı otomobil, Dambaslar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.G., otomobildeki E.A ve Z.A sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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