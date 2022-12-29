Tekirdağ'da çiftlik evinde 31,5 kilogram esrar ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftlik evine düzenlenen operasyonda, bir kısmı toprağa gömülü halde 31,5 kilogram esrar ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vakıfiğdemir Mahallesi'nde M.G'ye ait çiftlik evinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, evin etrafında, ahırda ve bir otomobilde arama yaptı.

Dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı aramada, bir kısmı çuvalla toprağa gömülmüş halde, bir kısmı da otomobilde ve ahırda toplam 31,5 kilogram esrar ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.