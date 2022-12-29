KOSGEB tarafından imalatçı KOBİ'lere 2 milyon liraya kadar destek verilecek

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TEKİRDAĞ (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığınca (KOSGEB), imalatçı KOBİ'lere 2 milyon liraya kadar destek verileceği bildirildi.

KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 yılı Proje Teklif Çağrılarının yayınlandığı, 13 Aralık itibarıyla proje başvurularının alınmaya başlandığı belirtildi.

Çağrıların ikisi dijitalleşme, biri ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması kapsamında, toplam destek üst limiti dijitalleşme temalı çağrılarda 2 milyon lira, rekabetçiliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olan çağrıda ise 1,5 milyon lira olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çağrılar kapsamında personel giderleri için geri ödemesiz, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alım giderleri için ise geri ödemeli destek sağlanacağı bildirildi.

Rekabetçiliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik üçüncü çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin personel, makine-teçhizat, yazılım ve muhtelif hizmet alım giderleri desteklenebileceği belirtilen açıklamada, programa 11 Ocak'a kadar başvurulabileceği kaydedildi.

Öte yandan KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde sanayicileri bilgilendirdi.

Proje Teklif Çağrıları kapsamında KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürlüğünde 4-6 Ocak saat 14.00'de proje yazma eğitimi düzenlenecek.









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