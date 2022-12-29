Tekirdağ'da öğretmenlere proje yazma eğitimi verildi

Günlük yemek ücreti ne kadar olacak?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da öğretmenlere "Araştırmacı Okul Ortamında Proje Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi" eğitimi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansının 2022 Teknik Destek Programı kapsamında "Araştırmacı Okul Ortamında Proje Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi" eğitimine 35 öğretmen katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Otrar, tarafından verilen eğitim ile eğitim kurumlarında problem çözme konusunda mevcut yöntemlerin modernize edilmesi, inovatif yaklaşımların ve yöntemlerin ortaya konulması, sürekliliği olan projelerin gerçekleştirilmesi ve öğretmenler tarafından öğrencilerin bilimsel yayın hazırlama konusunda sağlıklı yönlendirilmesi hedeflendi.

Beş gün süren eğitimlerin ardından İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Şube Müdürü Gürcan Ayvaz tarafından katılımcılara sertifika verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.