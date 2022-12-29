Tekirdağ'da enstitüde üretilen üzüm çekirdeği yağı satışa sunulacak

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'daki enstitüde üretilen üzüm çekirdeği yağının satışı, yeni yıl itibarıyla başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koruk suyu, pekmez, aronyalı üzüm suyu gibi ürünlerinin yanına üzüm çekirdeği yağını da ekledi.

Enstitüde geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında, üzüm çekirdekleri sıkım makinesinden geçirilerek yağ elde ediliyor.

50 mililitrelik cam şişelere doldurulan yağ, enstitünün kendi mağazalarında yılbaşından sonra satışa sunulacak.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, AA muhabirine, bu yıl 200 kilogram üzüm çekirdeğinden yaklaşık 20 litre yağ elde ettiklerini söyledi.

Üzümün posasındaki çekirdekleri topladıklarını ve bu çekirdeği nasıl değerlendirebileceklerini araştırdıklarını anlatan Seçkin, şöyle konuştu:

"Asıl önemli olanın çekirdeğin yağı olduğunu anladık. Bu yağı çıkarmak için sıkım makinesi aldık. Şimdi üzüm suyu üretiminde atık olarak görülen posadan çekirdek elde ediyoruz. Bu çekirdekleri işleyerek yağ ve yine çekirdeğin unu dediğimiz kısım elde ediliyor. Bu un kek, poğaça gibi hamur işlerinde kullanılabilir. Amacımız bu ürünün bilinirliğini artırarak üretimin ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak."

- "Kaliteli yağlar sınıfında"

Seçkin, üzüm çekirdeği yağının kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığını anlattı.

Bu yağın özellikle kozmetik sanayisinden yoğun talep gördüğünü aktaran Seçkin, "Derideki kolajeni aktive etme, ince çizgileri yok etme, yaşlanmayı önleme özelliğinden dolayı tercih ediliyor. Aranılan bir yağ. Çeşitli ilaçların üretiminde de kullanılıyor. Aynı zamanda gıda olarak da tüketilebiliyor. Kaliteli yağlar sınıfında. Doymamış yağ asitleri yüksek oranda olduğu için tüketmemizde sakınca yok." diye konuştu.

Seçkin, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak üzüm çekirdeği yağı konusunda üreticilere teknik destek sağlayabileceklerini kaydetti.









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