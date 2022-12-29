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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla yeniden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Mümin Şahin, Vali Yıldırım'a makamında ziyarette bulundu.

Şahin, Yıldırım'a yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Şahin'i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi üreticilere yem ezme makinesi dağıttı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca proje kapsamında, Malkara ilçesine bağlı Gözsüz, Ahievren, Hereke, İbribey ile Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi'ndeki üreticilere yem ezme makinesi verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılık konusunda kalkınması için projeler ürettiklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:



"Hayvancılıkta karlılık, sağlıklı hayvan, kaliteli ve ekonomik yem hammaddeleri seçimi ve yemleme programının doğru yönetimi ile olmaktadır. Hayvancılıkta karlılığı etkileyen ve çözülmesi gereken hususların başında maliyeti en çok etkileyen besleme giderleri gelmektedir. Hayvancılıkta en fazla yer tutan besleme maliyetlerini düşürülecek ve kaliteli beslemeye yardımcı olunması amacıyla mahalledeki hayvan sayıları dikkate alındı. Projenin ekonomik olarak sağlayacağı toplam katkı miktarı 7 milyon 629 bin 150 liradır. Şehrimizin tarım ve hayvancılık alanında kalkınması için büyük özveri içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."









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