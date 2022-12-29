Tekirdağ Valisi Yıldırım, yeni yıl mesajı yayımladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, her yeni yılın yeni hedeflere, mutlu, huzur dolu ve müreffeh yarınlara ulaşabilmek için yeni başlangıçlar ve fırsatlar sunduğunu belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğinin 2023 yılında daha da güçlenerek devam edeceğini, vatandaşları daha güzel ve mutlu yarınların beklediğini aktaran Yıldırım, "Geride kalan bir yılın muhasebesini yaparken, 2023 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yılbaşında denetimlerin kesintisiz yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:



"Marmara'nın incisi, Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'ın daha fazla gelişmesi, daha fazla kalkınması, daha iyi tanıtılması, marka kent olması, bölgenin ve ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için yaptığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için her türlü tedbiri aldık. Yılın son günü ve gecesinde polisimiz, jandarmamız, AFAD, sağlık kuruluşlarımız ve yerel yönetimler, Valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacak. Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima barışın, sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olması dileklerimle, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."





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