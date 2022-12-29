Tekirdağ'da 910 litre kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde 910 litre kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satışlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Fatih Mahallesi'nde bir kişinin kaçak içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adresteki aramada 660 litre kaçak şarap, 250 litre kaçak rakı, alkol kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Adreste bulunan Ş.K. ve kardeşi C.K. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.









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