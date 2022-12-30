Malkara'da çiftçilere tarım destekleri ve hibe programları anlatıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde çiftçilere yönelik, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, makine, ekipman ve hibe desteklerinin anlatıldığı toplantı düzenlendi.

Malkara Ziraat Odası Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden ziraat mühendisi Aziz Sezek, çiftçilere sunum yaptı.

Sezek, makine ekipman destekleri başvurusunun 9 Aralık'ta başladığını ve 20 Ocak'a kadar süreceğini söyledi.

Başvuruların tamamının internet üzerinden yapıldığını belirten Sezek, şunları kaydetti:

"Başvurular Bakanlığımızın web sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Ondan sonra değerlendirme aşaması başlıyor. İlk aşamada vali yardımcımızın başkanlığında oluşturulan değerlendirme komisyonu, sizler tarafından yapılan müracaatları derleyip bir puanlamaya tabi tutuyor ve nihayetinde hibe desteği almaya hak kazananların belirlenmesi amacıyla genel müdürlüğe gönderiyor. Genel müdürlük 81 ilden gelen başvuruları değerlendirerek kendi bütçesi doğrultusunda hangi başvuruların hibe desteği almaya hak kazanacağına karar veriyor."

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