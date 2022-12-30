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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Gökmen Yavuz'un ailesini ziyaret etti, kalp rahatsızlığı yaşayan şehidin babası Hasan Yavuz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım, şehit ve gazilerin unutulmaz kahramanlar olarak milletin gönlünde daima yer aldığını belirtti.

Şehitlerin emaneti ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu topraklarda başımız dik ve özgürce yaşayabilmemizi sağlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Devletimizin var olmaya devam etmesi, ulusumuzun bağımsız olması ve ülkemizde huzurlu, mutlu, şerefli ve onurlu bir şekilde hayatımızı sürdürmemizi sağlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir."

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yıldırım'a ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı ve ilçe protokolü eşlik etti.

- Saray'da "Aile Okulu Projesi" hayata geçirildi

Saray ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 29 kütüphane açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kitaplarınız Öğrencilerle Buluşuyor" projesiyle Saray ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 29 kütüphane açıldı, kütüphanelere 36 binden fazla kitap kazandırıldı.

- Saray ilçesinde velilere bilgilendirici eğitimler verildi

Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında öğretmenler tarafından velilere çeşitli konularda eğitimler verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre düzenlenen kurslarda 48 öğretmen tarafından velilere "Aile okulu", "Ailede ilk yardım", "Çevre ve iklim değişikliği farkındalık" ve "Trafik öğreniyorum" eğitimleri verildi.

Eğitimlerde, ailelerin ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik etmenin yanı sıra milli ve manevi değerlerin aileler yoluyla çocuklara aktarılması amaçlandı.





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