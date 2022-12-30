Tekirdağ'da evinde 31,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftlik evinde 31,5 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Vakıfiğdemir Mahallesi'ndeki çiftlik evinde gözaltına alınan şüpheli M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, dün, M.G'ye ait çiftlik evinde yaptığı aramada bir kısmı çuvalla toprağa gömülmüş halde, bir kısmı da otomobilde ve ahırda toplam 31,5 kilogram esrar ile av tüfeği ele geçirmişti.



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