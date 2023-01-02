Malkara'da tarlaya devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ ( AA) - Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



A.B. yönetimindeki 59 LP 739 plakalı yakıt tankeri Balabancık-Karacahalil kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı, tarlaya devrildi.



Kazada yaralanan A.B. Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





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