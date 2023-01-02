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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tekirdağ Şubesi Kadın Kolları iş birliğinde "Hayata Başlarken" Projesi başlatıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre projeyle doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere ve evlilik hazırlığında olan gençlere yardım yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaç edindiklerini belirtti.

İhtiyaç sahiplerini tek tek tespit ettiklerini aktaran Karakaş, "Hayırsever vatandaşlarımızın ayni ve nakdi destekleriyle hazırlamış olduğumuz yardımları ihtiyaç sahibi ailelerimize hediye ediyoruz. Bir nebze olsun yüzlerini güldürebilmek ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmak istiyoruz."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ'da okul sporları müsabakaları sona erdi

Tekirdağ'da Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde düzenlenen okul sporları voleybol genç kızlar ve genç erkekler il müsabakaları sona erdi.

Müdürlükten yapılan açıklama göre müsabakalar Süleymanpaşa İsmet İnönü Spor Salonu'nda yapıldı.

Voleybol genç kızlar kategorisinde Özel Çorlu Ün Okulları Anadolu Lisesi ve genç erkeklerde Çerkezköy Trakya Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer, Süleymanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu verdi.

- Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından Çerkezköy ilçesinde bağlık viyadüğü inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, viyadüğün toplam uzunluğunun 275 metre olacağını belirtti.

Kısa süre içerisinde çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Albayrak, "Çalışma tamamlandığında ilçemizde trafik büyük ölçüde rahatlayacak. Vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planladığımız çalışmamızın tamamlanıp, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."ifadelerini kullandı.





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