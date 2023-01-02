Çorlu'da yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yunus Gültekin idaresindeki 34 DHY 604 plakalı otomobil Seyman Mahallesi'nde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Aracından dumanların çıktığını gören Gültekin otomobilini yol kenarında durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





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