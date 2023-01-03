Tekirdağ Batı Marmara Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürü Ertekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Batı Marmara Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ertekin, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Ertekin, spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" ile çevre ve yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar" fotoğraflarına oy verdi.
Kaliteli fotoğraflardan oluşan bir seçki hazırladığı için Anadolu Ajansını tebrik eden Ertekin, olayların fotoğraflarla çok güzel anlatıldığını söyledi.