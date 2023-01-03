Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İnan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

İnan, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Elena Ermolina'nın "Renklerin dansı" spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafları seçti.



İnan, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu ifade ederek, AA muhabirlerini tebrik etti.







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