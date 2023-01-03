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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar ele alındı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adalet Komisyonu Başkanı Ergin'e teşekkür etti.

- Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ulusan TTSO'yu ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre TTSO'da gerçekleşen ziyarette Ulusan, Günay'a yeni dönem için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Günay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti, birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını anlattı.

- Tekirdağ'da "Hikayeleri ile Balkan Türküleri" konseri düzenlendi

Süleymanpaşa Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hikayeleri ile Balkan Türküleri" konseri düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu konserde türküler seslendirildi.

Konseri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve vatandaşlar izledi.









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