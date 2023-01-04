Tekirdağ'da 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler Süleymanpaşa ve Şarköy ilçesinde belirlenen adres ve araçlarda yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.









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