Tekirdağ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ev ve iş yerlerinden telefon, televizyon ile bebek eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Zafer, Aydoğdu ve Yavuz mahallelerinde bazı ev, araç ve iş yerlerinden telefon, tapu belgesi, televizyon ve bir araçtan 10 bin lira değerinde malzeme ile mağazadan bebek eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerinin S.K, Ö.G, E.K. ve Y.G. olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.













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