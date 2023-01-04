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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2. Uluslararası Gastronomi Festivali'nde dereceye giren öğrenci ve okul personellerine teşekkür belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre düzenlenen belge takdim töreninde Yıldırım, yemek yarışmalarında başarılı olan Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ve okul personellerini tebrik etti, başarı dileklerini iletti.

Yıldırım’a Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ilçe protokolü eşlik etti.

- Tekirdağ'da TYT-AYT deneme sınavı yapılacak

Süleymanpaşa Belediyesince gerçek sınav ortamında TYT-AYT deneme sınavı gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tekirdağ’ın tüm ilçelerini kapsayan TYT-AYT sınav simülasyonu, 14-15 Ocak tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Sınavla ilgili tüm ücretler Süleymanpaşa Belediyesince karşılanacak.

- NKÜ Rektörü Şahin'e akademisyenlerden ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenleri, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan ve akademisyenler Şahin’'i yeniden rektörlük görevine atanmasından dolayı tebrik ettiler.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti, birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını anlattı.

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