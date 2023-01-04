Edirne'de sis etkili oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kentte yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte, Mimar Sinan'ın yaptığı ve "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi sis altında kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin devam edeceğini bildirdi.





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