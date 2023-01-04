Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.



Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde F.B'ye ait bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 1,5 kilogram bonzai ele geçirildi. Şüpheli F.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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