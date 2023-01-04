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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesince geleneksel hale getirilen "14 Şubat Toplu Nikah Töreni" için kayıtlar başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle yeni evlenecek çiftleri bir araya getirmek ve mutluluklarını paylaşmak istediklerini söyledi.

Belediye olarak nikah tarihlerini özel gün olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçenler için toplu nikah törenini bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenleyeceklerini ifade eden Yüksel, nikah törenine katılacak tüm çiftlere altın, gelinlik, damatlık, ayakkabı, kuaför ve berber hizmeti de sağlayacaklarını kaydetti.

Yüksel, aile cüzdanı, ve nikah şekeri hediyelerinin de bu kapsamda yapılacağını belirterek, "14 Şubat 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz nikah töreni ile dünya evine girecek olan tüm çiftlerimize şimdiden ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum." dedi.

Toplu nikah törenine katılmak isteyen çiftler 8 Şubat'a kadar Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'nde kayıt yaptırabilir.



- Çorlu Belediyesi şirket personelinin yemek ve yakacak yardımları artırıldı

Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan anlaşmaya göre belediye şirket personelinin aldığı yemek ve yakacak yardımları artırıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcısı Adnan Kum, Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Tolga Gülerdağ, Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik, Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkan Yardımcısı Hakan Bozbulut'un katılımıyla toplantı yapıldı.



Sarıkurt, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Personel A.Ş. çalışanlarına yeni yıl zammı öncesinde yemek ve yakacak yardımında da artışa gittiklerini belirterek, "Çalışanlarımızın daha iyi şartlara sahip olabilmesi ve günümüzün ekonomik şartlarında zorlanmaması ve refahını artırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.













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