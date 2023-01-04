Çorlu'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili M.G. hakkında işlem başlatıldı.
- Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Çorlu ilçesinde polis ekiplerince evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı. Aramada 3,58 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli O.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.