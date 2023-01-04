Tekirdağ'da imalatçı KOBİ'lere proje yazma eğitimi veriliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı Tekirdağ Güney Müdürlüğünce, imalatçı KOBİ'lere proje yazma eğitimleri veriliyor.

KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, AA muhabirine, KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 yılı Proje Teklif Çağrılarının yayınlandığını, 13 Aralık itibarıyla proje başvurularının başladığını söyledi.

Çağrıların ikisinin dijitalleşme, birinin ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması kapsamında, toplam destek üst limiti dijitalleşme temalı çağrılarda 2 milyon lira, rekabetçiliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olan çağrıda ise 1,5 milyon lira olduğunu aktaran Karataş, şunları kaydetti:



"Çağrılar kapsamında personel giderleri için geri ödemesiz, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alım giderleri için ise geri ödemeli destek sağlanacak. Rekabetçiliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik üçüncü çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin personel, makine-teçhizat, yazılım ve muhtelif hizmet alım giderleri desteklenecek. Programa 11 Ocak gece yarısına kadar başvuru yapılabilecek."

Karataş, programa katılma imkanı olan işletmelerin hepsinin başvuruda bulunmasını beklediklerini aktararak, "Proje Teklif Çağrıları kapsamında KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürlüğünde proje yazma eğitimleri bugün başladı ve 3 gün boyunca devam edecek." diye konuştu.













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